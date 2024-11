È sempre Cartabianca, ospiti: prima l'attualità e politica italiana, poi la maratona per le elezioni USA

È sempre Cartabianca torna con un nuovo appuntamento come ogni martedì. Il programma condotto da Bianca Berlinguer andrà in onda alle 21:25 su Rete 4 e tratterà diversi temi. Dopo un approfondimento sui principali fatti di attualità e politica italiana, dalle misure della manovra economica all'emergenza sanità, Bianca Berlinguer racconterà la notte delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti in una lunga diretta, realizzata in collaborazione con TgCom24, in onda fino alle 6 del giorno seguente.



Nel corso della puntata interverranno ospiti ed esperti; numerosi i collegamenti con gli inviati Mediaset negli USA e un aggiornamento costante dei risultati elettorali con i dati forniti da Associated Press.