Elezioni Usa 2024, perché chi vince la Pennsylvania va alla Casa Bianca. La sfida Trump-Harris

Elezioni Usa 2024, Trump o Harris. Oltre 77mln di elettori hanno già fatto la loro scelta: occhi sulla Pennsylvania

Ormai ci siamo, oggi si vota per eleggere il prossimo presidente degli Stati Uniti. La sfida è tra il repubblicano Donald Trump e la democratica Kamala Harris, gli ultimi sondaggi parlano di un testa a testa con la vice di Biden data in rimonta rispetto alle rilevazioni precedenti. Circa 77 milioni di americani hanno già votato di persona o per posta. Oggi molti altri andranno alle urne in un'elezione che sarà certamente storica, qualunque sia il risultato. Ma c'è uno Stato considerato chiave, entrambi i candidati hanno una convinzione: chi prende la Pennsylvania va alla Casa Bianca. Potrebbe essere proprio quello lo Stato decisivo dei sette considerati storicamente in bilico. Trump e Harris hanno deciso di puntare proprio sulla Pennsylvania per i loro ultimi comizi.

Dopo aver attraversato ieri la Pennsylvania e chiuso con una tappa a Philadelphia, Harris - riporta Il Corriere della Sera - passerà la giornata di oggi a fare interviste radiofoniche. Anche Trump, dopo una tappa in North Carolina, ha fatto due comizi in Pennsylvania. "Ho aspettato questo momento per quattro anni, ora manca un solo giorno — ha detto l’ex presidente —. Se vinciamo in Pennsylvania ce l'abbiamo fatta". La sua tappa finale, ieri notte, è stata a Grand Rapids, in Michigan. Nel 2016 concluse in quella stessa arena la sua campagna elettorale e ora spera di replicare la vittoria che lo portò alla Casa Bianca.

Harris ha chiuso la sua campagna elettorale a Philadelphia, davanti al museo d’arte e alla scalinata di Rocky: con Barack Obama, Oprah Winfrey, lady Gaga e Ricky Martin, che è portoricano, come il 4% degli elettori della Pennsylvania. Anche questo è un segnale. Trump e Harris puntano a convincere i 19 grandi elettori di questo Stato. Harris aspetterà il risultato di queste elezioni a Washington nel suo quartier generale, mentre Trump resterà in Florida. Gli occhi del mondo sono puntati sugli Stati Uniti, ma quelli di Trump e Harris sono indirizzati sulla Pennsylvania, per entrambi sarà quello lo Stato chiave. Manca poco per scoprirlo.