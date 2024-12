È sempre Cartabianca, ospiti: da Atreju a Stellantis e le ultime novità sul caso di Ramy. Tutti i temi della puntata

È sempre Cartabianca, ospiti: si parlerà di Giorgia Meloni ad Atreju, Stellantis e degli ultimi sviluppi nel caso di Ramy

È sempre Cartabianca torna con un nuovo appuntamento come ogni martedì. Il programma condotto da Bianca Berlinguer andrà in onda alle 21:25 su Rete 4 e tratterà diversi temi. Al centro della puntata il discorso del premier Giorgia Meloni dal palco di Atreju che ha toccato tutti i principali temi di attualità e riservato dure critiche all’opposizione e al sindacato. Intanto si attendono novità sulla questione Stellantis: il tavolo in agenda per domani porterà ad una svolta nei rapporti tra il governo e l’azienda?



Inoltre, nuovi approfondimenti sulla morte di Ramy: giovedì è stato sentito Fares Bouzidi, il giovane che era alla guida della moto. Durante le due ore e mezza di interrogatorio, Fares ha fornito la sua versione dei fatti ribadendo che non ha perso il controllo dello scooter, ma che lui e Ramy sono stati urtati dalla volante. Parole che si aggiungono a quanto raccontato da un testimone oculare dell’incidente. A questo punto, l’inchiesta deve rispondere a molte domande. Cos’è successo davvero quella notte?