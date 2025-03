È sempre Cartabianca, ospiti: Donald Trump è davvero l'unico che può "salvarci" da Putin? Le anticipazioni della puntata

È sempre Cartabianca, ospiti: si parlerà delle trattative di pace tra Ucraina e Russia (con Trump in prima linea) e dello scontro tra maggioranza e opposizione sul Manifesto di Ventotene

È sempre Cartabianca torna con un nuovo appuntamento come ogni martedì. Il programma condotto da Bianca Berlinguer andrà in onda alle 21:25 su Rete 4 e tratterà diversi temi. In Arabia Saudita proseguono i colloqui della delegazione statunitense con le controparti ucraine e con i russi: è realistico, come immagina la Casa Bianca, raggiungere un accordo di tregua entro Pasqua? Davvero Donald Trump è l’unico in grado di "fermare Putin", come ha affermato lo stesso Presidente americano?



Le questioni internazionali agitano anche la nostra maggioranza di Governo: secondo la segretaria del Pd Elly Schlein sarebbero la dimostrazione che l’esecutivo "non sta più in piedi". Ma destra e sinistra si sono confrontate anche sul Manifesto di Ventotene e sulle frasi criticate dalla premier Giorgia Meloni alla Camera.