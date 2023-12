Agenzia Dire, fermo amministrativo: bloccati i pagamenti erogati dallo Stato

Editoria: fermo amministrativo per agenzia Dire

Fermo amministrativo per un importo ingente in relazione ai pagamenti effettuati dal ministero stesso alla società editrice della agenzia di stampa Dire, la Com.e, pagamenti oggetto di un procedimento penale. Lo scrive l'Ansa in base a quanto apprende da fonti parlamentari.

A stoppare l'erogazione il dicastero dell'Istruzione e del Merito. Il fermo impedisce il versamento dei contributi pubblici pregressi e futuri alla società Com.e e sarebbe stato quindi bloccato l'accesso alla procedura negoziata prevista per gli iscritti all'elenco delle agenzie di stampa di rilevanza nazionale.

L'istituto del fermo amministrativo consiste nella richiesta da parte di un'amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi titolo, ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni, di sospensione di ogni pagamento da parte delle altre amministrazioni fino al provvedimento definitivo del giudice.