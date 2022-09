Elena Morali in bikini incanta i social: dopo l'arresto il meritato relax

Elena Morali, scatti bollenti in bikini: relax dopo l'arresto in Tailandia

Elena Morali torna a sorridere. Dopo lo spiacevole episodio avvenuto a inizio settembre, quando è stata messa in manetta durante il suo viaggio in Tailandia con il fidanzato Luigi Favoloso, la subrette torna finalmente a deliziare i suoi follower sui social con degli scatti a dir poco “bollenti”. Infatti, nel suo ultimo post su Instagram la Morali si lascia fotografare in bikini nel bel mezzo di una “giungla”.

Elena Morali in manette

Elena Morali e il suo fidanzato, Luigi Favoloso si trovavano a Phuket, quando sono stati fermati da un gruppo di poliziotti che cercavano sigarette elettroniche. La coppia era munita di regolare assicurazione casco e ha spiegato di non fare uso di suddetti dispositivi elettronici. Dopo una perquisizione, però, nella borsa della showgirl è stato trovato un pacchetto di Iqos, che, va precisato, non è classificabile come sigaretta elettronica.

Gli agenti hanno comunque messo in manette la 32enne e l’imprenditore. La soubrette è stata arrestata e a entrambi sono stati tolti i cellulari quando hanno minacciato di chiamare l’ambasciata italiana. “Intanto passavano altri motorini: gente senza casco, bambini alla guida, quattro persone in sella. Ma loro fermavano solo i turisti come noi”, ha spiegato Favoloso, ex compagno di Nina Moric.