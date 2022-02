Eleonora Incardona nuova star social: le foto dell'ex cognata della Leotta

Eleonora Incardona, chi è la bellissima ex cognata di Diletta Leotta. Tutto quello che dovresti sapere

Eleonora Incardona sta spopolando sul web e, in particolare su Instagram dove raccoglie oltre mezzo milione di seguaci. Ma chi è esattamente? Eleonora Incardona è la ex fidanzata di Mirko Manola, fratellastro di Diletta Leotta. Anche se, negli ultimi giorni, sembra ci sia stato un riavvicinamento. La ragazza, anche se può sembrare un nome sconosciuto, ha già provato più volte ad entrare nel mondo dello spettacolo. Ma cosa si sa esattamente di questa bellezza ragusana?

Eleonora Incardona, 28 anni, classe 1991, è nata a Chiaramonte Gulfi, comune in provincia di Ragusa. Alta, mora, carnagione olivastra e forme più che esplosive, la ragazza è divenuta popolare principalmente per essere stata la cognata della star Diletta Leotta.

Eleonora Incardona, la bellissima ex cognata di Diletta verso il ritorno con Mirko Manola?

La ventottenne è stata fidanzata di Mirko Manola, fratellastro da parte di madre della famosa conduttrice sportiva. Tra la Incardona e il compagno è finita da tempo, anche se ultimamente stanno girando voci di un possibile ritorno.

Eleonora Incardona, da Miss Italia alle Veline

Anche se il nome di Eleonora Incardona è balzato sulle maggiori riviste di gossip per la sua relazione con Mirko Manola, questo non può essere considerato il suo debutto nel mondo dello showbiz. La bella siciliana, infatti, ha già partecipato a Miss Italia nel 2010 e ha provato ad entrare anche a “Veline”. Attualmente, però, i suoi interessi sembrano altri, visto che si dedica a tempo pieno al golf. Non a caso, sul suo profilo social si definisce “golfer”.