Elettra Lamborghini: "Sui social sembro un puttanone". Poi la bomba sul suo futuro a Sanremo

Elettra Lamborghini senza freni: "Sui social sembro un puttanone"

“Nelle foto sui social sembro un puttanone”. A dirlo è Elettra Lamborghini, cantante, conduttrice e nientepopodimeno che ereditiera dell’omonima famiglia fondatrice della casa automobilistica di lusso italiana. Intervistata da Repubblica, l’artista classe 1994 ha raccontato, tra le altre cose, come vive il contrasto tra la sua innocente faccia da bambina e il suo corpo sexy.

“Se vede le mie foto sui social sembro un puttanone, diciamolo”, scherza la Lamborghini. “Mi piace fare la sexy ma se apro la bocca, di sexy o di malizioso in me, meno di zero. Magari una persona che mi vede per la prima volta, e non sa chi sia, dice: è una bomba sexy. Ma appena parlo si capisce che non sono una gattamorta che gode perché ha la fila di ragazzi”, spiega.

Su un possibile ritorno a Sanremo, la cantante ha le idee chiare. “Fino a un po’ di tempo fa avrei detto di no. Me l’hanno pompato troppo, ci sono anche rimasta male, non l’ho vissuto bene, avrei potuto essere più rilassata. Il palco è casa mia, invece sono entrata come un agnellino indifeso. Però ho una canzone molto bella e mi sono ritrovata a pensare: con questo pezzo andrei a Sanremo. Chissà”.

Infine, interpellata da Repubblica, Elettra Lamborghini racconta anche la reazione della propria famiglia (storicamente di imprenditori) sulla scelta della propria carriera. “Inizialmente non capivano come funzionasse il mondo dello spettacolo. Specie in televisione uno può dire: oggi ci sei, domani no; è lecito avere dubbi. Si sono fidati di me e della mia determinazione: voglio arrivare qui e là, in due anni ce la faccio. Hanno visto che ho le palle”.