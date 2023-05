"Superflua e non necessaria", cacciata la vicedirettrice del Riformista Angela Azzaro

Licenziata in tronco la vicedirettrice del Riformista. "Non ho potuto neanche prendere i miei effetti personali"

“Superflua e non strettamente necessaria”. Con questa motivazione, il “nuovo” Riformista di Matteo Renzi manda a casa la vicedirettrice Angela Azzaro. La giornalista sarebbe stata licenziata dopo aver chiesto all’editore Alfredo Romeo di conoscere il budget destinato alla nuova sfida editoriale, per la quale era stata indicata dal direttore Piero Sansonetti.

Nuova sfida che, spiega la stessa Azzaro con un post su Facebook, consisteva nella nomina come direttrice dell'Unità on line, poi mai arrivata. "Dopo l’acquisizione della testata del giornale fondato da Antonio Gramsci mi è stata offerta dal direttore e dall’editore la direzione dell’Unità on line", spiega nel dettaglio la giornalista. "Nella prima riunione fatta con Sansonetti e con l’editore", continua, "ho chiesto conto delle risorse con cui affrontare la nuova sfida. Quanti giornalisti? Quale budget? La riunione si è chiusa bruscamente e nel giro di due giorni mi è stato comunicato che non sarei stata più direttrice dell’on line".

"Venerdì tardo pomeriggio", prosegue su Facebook, "sono stata chiamata dal responsabile Risorse umane della Romeo edizioni e sono stata prima licenziata e poi cacciata in malo modo dalla redazione, senza neanche avere il tempo di parlare con il direttore Sansonetti che in quel momento era fuori e senza avere neanche il tempo di fare mente locale per capire quali effetti personali portare via”, scrive la giornalista sui social.