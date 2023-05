Danilo Iervolino pronto a lanciare un quotidiano. E il direttore...

Danilo Iervolino pronto a lanciare un quotidiano

L'editore de L'Espresso Danilo Iervolino, che ha appena venduto il 49% del gruppo editoriale all’imprenditore petrolifero Donato Ammaturo, sembra pronto a lanciare un quotidiano.

Iervolino, quotidiano e l'Espresso in vendita abbinata? E il direttore... I rumors

Il patron della Salernitana (che nelle scorse settimane ha conquistato la salvezza con Paulo Sousa alla guida e l'anno prossimo giocherà nuovamente in serie A), secondo quanto riportato dal sito Nuovo Observer, vuole pubblicare un quotidiano da abbinare a L’Espresso (che da settembre non sarà più venduto in tandem con La Repubblica).

Il progetto di Iervolino, stando a queste indiscrezioni, dovrebbe essere realizzato in autunno. La direzione del quotidiano? Potrebbe essere affidata ad Alessandro Mauro Rossi, giornalista di vasta esperienza che attualmente dirige L’Epresso.

