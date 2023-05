Elon Musk ai ferri corti con l'Ue: Twitter esce dall'accordo sulle fake news

Elon Musk e la guerra con l'Ue: Twitter esce dal codice di condotta europeo che combatte le fake news

Elon Musk sfida ancora una volta l'Unione Europea. Twitter esce dal codice di condotta europeo che combatte le fake news. Così l'ultima mossa dell'imprenditore sudafricano - che con il pretesto della "libertà di parola" ha trasformato la piattaforma in un prateria selvaggia dove spesso il confine tra fake e reale diventa sempre più labile, viene vista come una vera e propria dichiarazione di guerra all'Ue.

A renderlo noto è il commissario europeo per il mercato interno e i servizi, Thierry Breton, che su su Twitter scrive: "Puoi tentare di scappare, ma non puoi nasconderti. Al di là degli impegni volontari, la lotta alla disinformazione sarà un obbligo legale a partire dal 25 agosto, quando il Digital Service Act entrerà in vigore. E il nostro team sarà pronto a rendere effettivo il regolamento". Il Digital Services Act europeo (Dsa) obbligherà infatti, dal 25 agosto prossimo, le Big Tech ad adottare precauzioni e politiche trasparenti per contrastare la disinformazione sui social.