Usa 2024, DeSantis-Musk e la figuraccia mondiale su Twitter. Trump: "DeSaster"

Usa 2024, DeSantis e il flop su Twitter. Esordio da incubo

Il governatore della Florida Ron DeSantis ha lanciato la sua candidatura alle presidenziali del 2024. Lo ha fatto con una diretta live su Twitter, a cui c’era anche il proprietario del social e suo sostenitore, Elon Musk, ma l’evento si è trasformato in un flop tecnologico. La diretta è stata prima rinviata di mezz’ora, poi per ventisei minuti ha registrato problemi tecnici, con la voce che andava e veniva e centinaia di migliaia di utenti frustrati e arrabbiati. Il governatore Repubblicano aveva cominciato la sua giornata di annunci con un video postato su Twitter in cui ha dichiarato: "Io sono Ron DeSantis e corro come presidente per restaurare la nostra grandezza americana".

Ma il suo lancio è andato avanti a singhiozzi, così l’ex presidente Donald Trump ha cominciato a trollare il nuovo arrivato approfittando dei problemi su Twitter di DeSantis per prenderlo in giro, postando il link per le donazioni alla sua campagna e a quella della vicepresidente Kamala Harris, scrivendo “questo link funziona”. Trump su Truth ha ribattezzato il suo sfidante “DeSaster”, giocando sul cognome e sulla parola “disaster”, cioè disastro. La campagna elettorale di DeSantis parte male.