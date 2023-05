Usa, De Santis-Musk per battere Trump. La sfida repubblicana passa da Twitter

Usa, la strategia di DeSantis per sconfiggere Trump tramite i social

Le elezioni presidenziali Usa si avvicinano e non si può più perdere tempo. Così Ron DeSantis ha deciso di sciogliere le riserve e lanciare ufficialmente la sfida a Trump nelle fila dei Repubblicani. Il governatore della Florida, però, per battere il tycoon ha deciso di avvalersi di un alleato speciale e molto influente, si tratta del patron di Tesla Elon Musk. De Santis, infatti, annuncerà la sua candidatura alle presidenziali repubblicane del 2024 in una chat su Twitter insieme all'amministratore delegato della piattaforma. La notizia è stata confermata dallo staff di DeSantis.

"Al momento non ho intenzione di appoggiare nessun candidato in particolare, ma mi interessa che Twitter sia una sorta di piazza cittadina", ha dichiarato Musk. Eppure, sta lanciando un candidato sulla sua piattaforma, per il team di DeSantis questo è un chiaro messaggio di sostegno alla stella nascente del partito. DeSantis è stato rieletto governatore della Florida per un secondo mandato lo scorso novembre. Il suo profilo in ascesa tra i repubblicani e la sua abilità nella raccolta di fondi lo rendono senza dubbio il principale avversario di Donald Trump per la nomination repubblicana.