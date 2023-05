Usa 2024, DeSantis in campo contro Trump. "La vera gara è tra me e Biden"

Elezioni Usa 2024, Ron DeSantis sfida Donald Trump alle primarie dei repubblicani

Ron DeSantis rompe gli indugi. Il governatore della Florida è pronto all'annuncio della sua candidatura alle primarie repubblicane in vista delle elezioni presidenziali americane del 2024. Come spiega Repubblica, "lo farà probabilmente il 25 maggio nel corso di una raccolta fondi. Ma è in campagna da febbraio, da quando ha cominciato a girare gli Stati Uniti per presentare il suo libro. Dal momento in cui riempirà i moduli della Federal Election Commission, non potrà più dire che è concentrato solo a guidare la Florida. Dovrà uscire allo scoperto e sfidare apertamente Trump".

Il New York Times ha rivelato che a un gruppo di donatori di alto livello, collegato per telefono, Ron DeSantis ha detto: "A questo punto avete in pratica tre candidati credibili: Biden, Trump e io". Poi ha aggiunto: "Penso che di quei tre, due hanno la possibilità di essere eletti presidente: Biden e io". Come spiega Repubblica, "il messaggio di sfida a Trump è potuto arrivare in modo diretto e dalla fonte meno attesa, per fare più male. Ma il suo avversario non starà ad aspettarlo: l’obiettivo dell’ex presidente degli Stati Uniti è di distruggerlo prima che possa crescere nei sondaggi".

Secondo quanto riporta Repubblica, "il comitato elettorale di Trump ha speso più di 12 milioni di dollari nelle ultime settimane per attaccare DeSantis, il quale sta usando una battaglia contro la Disney per galvanizzare la base e proporsi come il paladino di conservatori, cristiani e dell’America anti-transgender. «I dati negli Stati incerti – ha spiegato DeSantis – non sono buoni per l’ex presidente (Trump, ndr) e probabilmente è un fatto insormontabile perché le persone non cambieranno opinione su di lui»".

Ma secondo i sondaggi di The Hill, per il momento Trump sarebbe in netto vantaggio. In un'ipotetica primaria presidenziale repubblicana a nove, Trump ha ottenuto il 58% dei consensi tra gli elettori del Partito Repubblicano, aggiungendo 3 punti percentuali al suo vantaggio, già impressionante, del mese scorso. Il suo rivale più vicino, Ron DeSantis, ha ottenuto solo il 16% nel sondaggio, con un calo di 4 punti rispetto al sondaggio precedente.