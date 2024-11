Rocco Tanica resta con Musk e posta. Elio e gli altri fuggono dalla "cloaca" X in polemica: "Pericolo per la democrazia"

Musk "divide" gli Elio e le Storie Tese. Chi resta su X e chi abbandona

Elon Musk continua a essere al centro della scena, Trump lo ha scelto come suo braccio destro e gli sta affidando anche incarichi di importanza strategica, come quello di trattare con i nemici degli Usa: l'Iran. Ma il miliardario è anche il proprietario di X, il social che prima si chiamava Twitter e per le sue idee politiche e il suo attivismo politico molti artisti e non solo, che guardano a sinistra, hanno deciso di abbandonare in segno di protesta il suo social. Dopo Piero Pelù anche Elio e le Storie Tese lasciano X in polemica con le posizione politiche di Elon Musk. Lo ha annunciato la band attraverso un duro post pubblicato sulla piattaforma del magnate sudafricano: "Buongiorno, cari amici! - ha scritto la band - Abbiamo deciso di chiudere il nostro profilo su X, ormai sempre più simile a una cloaca. Riteniamo Elon Musk un pericolo per la democrazia e la libertà e non abbiamo intenzione di continuare a far parte di una piattaforma di cui è proprietario e che utilizza spudoratamente per la sua orribile propaganda".

Ma Rocco Tanica, nonostante la decisione della band, sembra essere su altre posizioni. Il tastierista del gruppo infatti non ha abbandonato X e ha continuato a postare fino a stamattina. Un altro attore che riflette sull'addio è Alessandro Gassmann: "In tanti stanno lasciando questa piattaforma che è molto cambiata da quando decisi di entrarvi - ha scritto stamattina l'attore su X - Se dovessi anche io uscirne mi dispiacerà comunque salutare tutti quelli che fin qui mi hanno dato la loro attenzione, ma forse è la decisione giusta in questo momento".