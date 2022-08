Elisa Anzaldo chiede scusa a Giorgia Meloni dopo la battuta durante il Tg1

Tg1, Elisa Anzaldo chiede scusa a Giorgia Meloni dopo la battuta infelice durante la rassegna stampa

Dopo la bufera arrivano le scuse di Elisa Anzaldo. Ieri, mercoledì 3 agosto, la giornalista del Tg1, durante la rassegna stampa della mattina, è stata travolta dalla polemica per una battuta su Giorgia Meloni. Ma cos’è successo esattamente?

Al condirettore del Corriere dello Sport Alessandro Barbano, che riguardo il presunto cambio di tifoseria della leader di Fdi ha detto “Se peccato è, in questo caso non è il peggiore peccato di Giorgia Meloni”, la Anzaldo ha replicato con un “Ce ne sono tanti altri” accompagnato da una risata compiacente.

Le scuse di Elisa Anzaldo a Giorgia Meloni dopo la battuta durante il Tg1

Dopo l'insorgere di Fratelli d'Italia e altri partiti del centrodestra i quali hanno denunciato la violazione della par condicio, la giornalista si è scusata per "una battuta uscita male". Questa la nota ufficiale: “Mi rendo conto che una battuta venuta male, nella rassegna delle 7 del mattino, sta dando spazio a interpretazioni distorte del mio pensiero. Nella conversazione con Alessandro Barbano ho chiosato sulla metafora calcistica ma il risultato finale è stato diverso da quello che avrei voluto. Nelle mie intenzioni parlavo ancora di calcio. Poichè il tono è stato avvertito come improprio, me ne scuso”.

Inoltre, la situazione ha richiesto anche l’intervento della direttrice del Tg1 stessa, Monica Maggioni, la quale ha rivolto alla redazione un "richiamo all'equilibrio e alla sobrietà".