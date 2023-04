Elisa Esposito star di Back to School, curve mozzafiato nell'ultima foto. Ecco chi è la prof del corsivo

Ecco chi è Elisa Esposito, vip di Back to School e star di Italia 1. Curve da paura e fan in estasi. FOTO

La prof del corsivo torna a scuola. Elisa Esposito, tra le tiktoker più influenti del panorama social italiano grazie all’invenzione del “parlare in corsivo”, è tra le concorrenti della seconda stagione di Back to School. Il programma, in onda nella prima serata di Italia1 dal 5 aprile fino al 3 maggio, metterà alla prova diversi giovani vip facendoli affrontare l’esame di quinta elementare.

Elisa Esposito



Elisa Esposito, così come gli altri concorrenti, sarà istruita da degli insegnanti piuttosto speciali: dei bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni. Una volta preparata a dovere, la creator si presenterà di fronte ad una Commissione d’Esame composta da cinque maestri che dovranno decidere se promuoverla o bocciarla.

Insieme a lei vedremo anche altri protagonisti del mondo social, come ad esempio Awed (al secolo Simone Paciello), i cantanti Blind (al secolo Franco Popi Rujan) e Riccardo “Riki” Marcuzzo e l’attrice Jenny De Nucci.

Elisa Esposito, le foto da urlo della prof del corsivo

Su Instagram, la giovane influencer milanese classe 2003 ha pubblicato diverse foto per festeggiare la sua partecipazione al programma di Mediaset. Ma non solo. Elisa Esposito, infatti, è solita incantare i propri follower con degli scatti da urlo, che sia quando si trova in vacanza in giro per il mondo oppure nella sua Milano.

Guarda le foto! Continua a leggere...