Milo Manara attacca Elon Musk: "Ha usato un mio disegno e ne ha fatto della pornografia"

Milo Manara torna a infilzare Elon Musk: "Ha rovinato la mia arte"

Milo Manara torna a criticare il padrone di X dopo che ha ripreso una sua illustrazione in un tweet. "‘Elon Musk ha usato un mio disegno facendolo scadere nella pornografia’ – il disegno, che mostra una donna seminuda con un frate, faceva parte di un’illustrazione per un testo letterario che raccontava una storia erotica in modo elegante. Come riportato da Repubblica, Manara si è infuriato: "Se lo prendi fuori dal suo contesto e lo mostri così, rovini tutto. Lo fai diventare pornografia". Secondo lui, Musk non è un suo ‘vero’ lettore, perché chi capisce la sua arte non ridurrebbe mai un disegno a una semplice scena volgare.

Per Manara, la differenza tra arte e pornografia è sottile, ma fondamentale. L’erotismo, dice, è un'elaborazione culturale del sesso, una riflessione, mentre la pornografia è solo l’esposizione del corpo. E sebbene l’industria del porno oggi si sia spinta verso contenuti estremi, lui rimane fedele alla sua visione dell’erotismo, che è sempre stata più complessa e raffinata".