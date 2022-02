Elton John, paura ad alta quota: schianto aereo evitato per un soffio

Elton John, disastro aereo sfiorato per miracolo: un guasto idraulico al velivolo costringe a fare un atterraggio d'emergenza

Elton John è rimasto coinvolto in un incidente con il suo aereo privato. Secondo quanto scrive il Daily Mail, il cantante era partito dall’aeroporto di Farnborough nell’Hampshire per raggiungere New York, dove aveva in programma un concerto, quando, per via di un guasto idraulico, i piloti hanno deciso di rientrare in pista. Così, mentre erano a 3000 metri di altezza sopra all’Irlanda, il pilota ha richiesto un atterraggio di emergenza e i vigili di fuoco si sono precipitati sulla pista per soccorrerlo all’arrivo.

Ma quando l’aereo è tornato sopra l’Hampshire per l’atterraggio, i venti che soffiavano a 130 km all’ora hanno reso impossibile la manovra. Per due volte il pilota ha tentato di riportare l’aereo a terra, tutt’e due le volte senza successo. Al terzo tentativo, finalmente, l’atterraggio è riuscito.

Elton John, disastro aereo. Una fonte: "Terribile da vedere"

A quel punto i servizi di emergenza hanno circondato il jet Bombardier Global Express (un capolavoro di ingegneria da oltre 66 milioni di sterline), con fonti che affermano che la star era "molto scossa" dall'incidente. Una fonte presente durante il mancato incidente ha detto: «Il jet è stato colpito e non è riuscito ad atterrare. È stato orribile da vedere».