Esselunga lancia "La carota", il nuovo spot dopo la pesca e la noce. VIDE

Esselunga lancia "La carota", ecco il terzo episodio della campagna "Non c'è una spesa che non sia importante". Guarda lo spot

Esselunga torna con un nuovo spot, questa volta con protagonista una carota. Dopo la criticata campagna con la pesca e quella della noce, la catena di supermercati presenta un nuovo spot della serie “Non c’è una spesa che non sia importante”.

“La carota”, infatti, è il titolo del nuovo cortometraggio, come scrive Engage, che mette al centro le persone che ogni giorno entrano nei suoi supermercati, con le loro storie, e che arricchiscono di significato un gesto quotidiano come quello di fare la spesa. Il video della campagna sarà visibile in televisione da questa sera fino al 10 febbraio, nelle sale cinematografiche e sui canali digitali fino al 12 febbraio 2024 e sarà trasmesso in occasione del Festival di Sanremo.

La trama

Protagonista di questa pubblicità Arianna, giovane ragazza che manifesta il suo desiderio di indipendenza ma incontra un’iniziale resistenza nel senso di protezione di suo padre. Un ruolo fondamentale è affidato alla musica con il brano del cantautore genovese Gino Paoli e di Peppe Vessicchio dal titolo “Ti lascio una canzone” che farà vibrare le più profonde corde del cuore.

“In un periodo dell’anno in cui la canzone italiana sale sul palco, il cortometraggio vuole celebrare il valore della musica che diventa così la colonna sonora dell’emozione. Ma l’omaggio va anche alla Regione Liguria e in particolare alla città di Genova, che con i suoi scorci, i suoi carrugi, la spiaggia di Vernazzola e i supermercati Esselunga della città, è stata scelta come scenografia per le riprese” si legge nel comunicato. La bellezza di Genova viene valorizzata dalla regia del danese Sune Sorensen e dalla direzione della fotografia di Franz Lustig.

“La campagna ‘Non c’è una spesa che non sia importante’ avviata lo scorso autunno con lo spot dal titolo La Pesca e proseguita a Natale con La Noce, rappresenta per noi un elemento di grande novità perché mette al centro le persone con i loro gesti d’amore quotidiani - spiega Roberto Selva, Direttore Marketing e Comunicazione di Esselunga - Questo terzo appuntamento vuole anche essere un omaggio alla Liguria e alla città di Genova dove abbiamo aperto il primo negozio nel 2020. Ma il tributo a questo meraviglioso territorio passa anche attraverso la musica poiché abbiamo scelto un autore che, insieme a tutta la scuola genovese, ha fatto la storia della musica italiana”.