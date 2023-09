Esselunga, lo spot divide l'Italia: "Non si gioca con il dolore dei bambini"

"La pesca", lo spot di Esselunga stravolge il normale "racconto" delle campagne pubblicitarie. Social divisi

Il nuovo spot di Esselunga divide l'Italia. La catena di supermercati ha lanciato una nuova campagna pubblicitaria sotto forma di un vero e proprio cortometraggio il quale, come protagonista, ha una bambina con i genitori separati.

Nella trama, la piccola sta facendo la spesa insieme alla madre, ma a un certo punto si allontana all’interno del supermercato per prendere una pesca. Alla fine della pubblicità, la bimba, nel momento in cui saluta la mamma per andare da suo papà, gli regala quella pesca dicendo che, in realtà, è un regalo della mamma. Chiaramente, un modo innocente per cercare di far riappacificare i genitori.

GUARDA IL VIDEO

Un cambio di passo netto, questo, per uno spot pubblicitario, il quale non mostra, come di consueto, la classica famiglia felice "stile Barilla", bensì una famiglia separata, rappresentazione di una realtà ben più comune di quanto ci si possa immaginare.

Il risultato è uno spot commovente che però divide sui social: “Sto piangendo per la pubblicità Esselunga” scrive un utente su X. E altri ancora: “Rimette al centro i bambini, i loro desideri e le loro fragilità. Solo questo mi sembra già una cosa molto apprezzabile”, “Passare dalla famiglia Barilla a una famiglia reale, facendo qualcosa di dirompente” alcuni dei commenti di chi ha apprezzato la pubblicità.

Ma non è tutto. C’è, infatti, una buona fetta di “spettatori” che, al contrario, ha criticato lo spot perché sostiene che colpevolizzi i genitori alle prese con una separazione.

“Per me lancia un messaggio sbagliato sul divorzio, sul ruolo dei figli e sulla riconciliazione”, “Un bambino figlio di genitori separati non ha sofferto già abbastanza? No, serviva Esselunga a continuare a mettere il dito nella piaga. Io sono separata e spero che i miei figli non vedano mai questo spot”, sono solo alcuni dei messaggi che si leggono sui social.