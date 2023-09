D&G lancia la nuova capsule collection Al via la partnership con Blanco. FOTO

D&G lancia la nuova capsule collection in partnership con il cantante Blanco

Dolce&Gabbana insieme a Blanco per una Special Collection che celebra l’incontro tra musica e stile: una rielaborazione dei codici del brand vista da una prospettiva inedita grazie alla collaborazione con il cantante italiano, tra gli ospiti della sfilata degli stilisti per la Fashion week milanese.

Una collezione che si distingue per volumi, grafiche e materiali che le conferiscono un carattere forte e riconoscibile. Protagonista è il bianco puro, segno distintivo dell’artista, insieme al nero Sicilia, al grigio e alle sue sfumature che si materializzano in stampe dal soggetto angelico ispirato a uno dei suoi tatuaggi.

Felpe in jersey e tessuto tecnico, t-shirt over, shorts e camicie in pizzo e popeline, pigiami in twill sono arricchiti da dettagli ricercati come il piping e gli intarsi in rete, ricami ed etichette spessorate, proposti anche su contemporanei volumi cropped. Completano la collezione borse, accessori, underwear e nuovi modelli di sneaker chunky monocolore appositamente disegnati, realizzati in vitello spazzolato opaco.