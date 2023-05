Fabio Fazio furioso con Elly Schlein: il retroscena

Schlein e Fazio, il grande gelo

Emerge un clamoroso retroscena: Fabio Fazio sarebbe furibondo con Elly Schlein. La leader del Pd, secondo il conduttore genovese, non si sarebbe spesa a sufficienza per tutelarlo nei giorni scorsi. Come rivelato durante la trasmissione "Il sorpasso" condotto da Monica Setta su Isoradio, inoltre, la Schlein avrebbe provato inutilmente a mettersi in contatto con Fazio nella giornata di domenica, appena uscita la notizia ufficiale del divorzio tra lui e la Rai.

Ma la segretaria Dem non ha ricevuto alcuna risposta. E lei non sembra aver apprezzato la scelta di Fazio di "negarsi". Tant'è che non si è trovata una sola dichiarazione pubblica in difesa di Fazio, unica voce "pesante" del centrosinistra che ha preferito non rispondere neanche a Matteo Salvini e a lo suo tweet "Belli ciao" con cui ha congedato Fazio e Luciana Littizzetto.