Facebook e Instagram down oggi, problemi di accesso e caricamento della pagina

Oggi, 5 marzo 2024, Facebook e Instagram hanno avuto problemi di funzionamento. Diversi utenti hanno segnalato problemi di accesso, non riuscendo ad aprire i social.

Nel caso di Facebook, l'applicazione per molti ha effettuato la disconnessione automatica dell'utente appena si prova ad aprirla. E se si prova a reinserire le credenziali per entrare sul profilo, il messaggio che Facebook vi restituisce è "la password che hai inserito non è corretta".

Instagram invece ha problemi a caricare il feed, e le storie non vengono proprio visualizzate.

Anche Threads, l'altro social di Meta al momento non è raggiungibile.