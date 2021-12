Facebook, Paragone supera Scanzi: è lui il personaggio con più interazioni

Facebook, Paragone è il personaggio con più interazioni a novembre. Secondo posto a Scanzi

Il leader di Italexit, Gianluigi Paragone, nel mese di novembre, sorpassa Andrea Scanzi e si aggiudica la prima posizione del ranking di Facebook della Top 5 Social Key People con 4,9 milioni di interazioni. Scanzi si posiziona secondo per interazioni e Video Views.

Anche Benedetta Rossi è sul podio, la food blogger registra 3,1 milioni di interazioni e 42 milioni di visualizzazioni video. Un ulteriore volto nuovo rispetto allo scorso mese è quello di Diego Fusaro, che raggiunge 2,1 milioni di interazioni conquistando la quinta posizione.

Il ranking di Instagram non vede grosse novità rispetto al mese precedente, se non il sorpasso degli Autogoal su Paola Turani, che scivola in quinta posizione. Su Twitter invece, ci sono tre new entry rispetto a ottobre: in seconda posizione Fabrizio Biasin, in terza Diego Fusaro, e in quinta Gianluca Di Marzio.

Anche YouTube vede volti nuovi all’interno del ranking. In cima alla vetta rimane stabile Ettore Canu, lo youtuber di Sassari, mentre in terza posizione troviamo Salvo e Giorgia. Salvatore Roccaro, avolese trapiantato in Toscana e la figlia Giorgia, sono creators su Tik Tok dove spopolano con i loro video, ma sono molto popolari anche su YouTube.

Anche in quinta posizione una new entry: si tratta di MammaGiulia e FigliaChiara, mamme e figlia, anche loro creators, attraverso una serie di vlog condividono le loro avventure su Youtube e Tik Tok.