Fagnani e gioielli "sponsorizzati", Odg: "Violazione del codice deontologico"

Caso gioielli, il presidente dell’Ordine dei giornalisti del Lazio: "Violazione del codice deontologico"

"C’è una violazione dell’articolo 10 del Testo unico dei doveri del giornalista che vieta ai giornalisti di prestare nome, voce e immagine per iniziative pubblicitarie. Ho segnalato tutto al Collegio di disciplina". Non ha dubbi Guido D’Ubaldo, presidente dell’Ordine dei giornalisti del Lazio, che questa sera ai microfoni di Striscia la Notizia dà ragione alla nota trasmissione di Canale 5.

"Siamo davanti a un caso analogo a quello che si è verificato lo scorso anno con una collega iscritta al nostro ordine (Lilli Gruber, ndr). In quel caso - spiega il presidente dell’Odg Lazio - il collegio di disciplina la sanzionò con un avvertimento. In questa situazione in più c’è un’intervista della collega in cui ammette di indossare degli orecchini riconducibili a un marchio".





Fagnani ai microfoni di Striscia aveva dichiarato di non vedere nulla di sbagliato nell’indossare nel programma Belve costosi monili che, a suo dire, riceve gratuitamente e poi restituisce.

L’inviato Pinuccio allora chiede al presidente dell’Ordine se si può fare: "No. Non si può fare, perché è sempre una forma di pubblicità", dichiara D’Ubaldo. "Dobbiamo cercare di essere credibili e rispettare il codice dei giornalisti. Spero che non dia un messaggio sbagliato, perché abbiamo sanzionato dei giovani colleghi che attraverso i propri profili social avevano fatto pubblicità come influencer".

Sempre ai microfoni del tg satirico Fagnani aveva sostenuto che "tantissimi giornalisti professionisti sono contrattualizzati con i brand".

"Se lei sa che esistono situazioni di questo genere forse è bene che ce le segnali", afferma il presidente dell’Ordine e aggiunge: "Purtroppo molti giornalisti, anche importanti, non conoscono le Carte dei doveri".