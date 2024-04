Scotti "punge" Fagnani sui gioielli: “Belva addomesticata? Devi fare i nomi”

Gerry Scotti a Francesca Fagnani: "Belva addomesticata? Devi fare i nomi”

Nella puntata andata in onda ieri, mercoledì 23 aprile, Striscia la Notizia è tornata a occuparsi del caso dei gioielli indossati da Francesca Fagnani a Belve, programma su Rai 2 e, al termine del servizio, Gerry Scotti non si è risparmiato una frecciatina alla collega.

La vicenda

Come riporta Libero Magazine, il caso sui gioielli aveva fatto infuriare, e non poco, la conduttrice, che aveva scritto una lettera pubblicata da Dagospia e indirizzata al tg satirico di Canale 5, specificando: "Questa è una rappresentazione che mi offende profondamente perché falsa e quindi dannosa". Striscia ha dunque raggiunto nuovamente la conduttrice per chiarire la questione e la Fagnani ha ribadito con fermezza: "Posso indossare tranquillamente i gioielli che vedete in tv, perché mi vengono prestati. Non è una pubblicità e io non prendo una lira. Se il brand è stato listato nei crediti è successo solo nel servizio fotografico di Oggi, mai in televisione".

Sembrava che la questione fosse finita lì. Invece ieri, al termine del servizio di Striscia la linea è tornata in studio da Michelle Hunziker e Gerry Scotti; quest'ultimo ha commentato provocatoriamente: "Francesca sostiene che dei suoi colleghi sono sotto contratto con dei marchi. Essendo lei una giornalista e soprattutto una Belva, per rispetto del pubblico adesso deve fare i nomi. Li faccia sia che siano giornalisti Rai, Mediaset o La7" ha spiegato il conduttore.

"Francesca domani chiamaci, dimostraci che belva sei, la belva di una volta, non quella addomesticata che dicono adesso", ha "punzecchiato" il conduttore.