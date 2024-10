Fazio porta una star internazionale a Che tempo che fa. Non solo Amadeus, ecco chi è l'ospite per iniziare col botto

Che tempo che fa, oltre ad Amadeus Fazio porta una star internazionale. Ecco chi è l'ospite per iniziare la stagione col botto

Domenica 6 ottobre 2024 dalle ore 19.30 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, al via la 22a edizione di “Che Tempo Che Fa”, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio, con la consolidata formula che in oltre due decenni lo ha confermato fra i programmi più amati della televisione italiana e con un indiscusso prestigio italiano e internazionale.

A fianco di Fabio Fazio come sempre Luciana Littizzetto, eccellenza della comicità italiana, che proporrà la sua originale lettura dei fatti e dei personaggi del nostro presente con il suo inconfondibile stile comico e irriverente. A introdurre come di consueto interviste del programma l’immancabile presenza di Filippa Lagerbäck.

Dalle ore 19.30 lo spazio “Che tempo che farà”, con incontri e interviste del mondo della cultura e dell’arte. Alle ore 20.00 l’inizio di “Che Tempo Che Fa” con la sua anteprima e le grandi interviste, per poi concludersi come da tradizione con “Il Tavolo”, tra conversazioni informali con gli ospiti, gag comiche e improvvisazioni.

Ospiti della puntata:

Amadeus, in onda sul NOVE dal lunedì al sabato alle 20.30 col nuovo game-show “Chissà chi è” e da fine ottobre con “La Corrida”;

Damiano David, in anteprima tv con il suo primo brano da solista, “Silverlines”, frutto della collaborazione con il cantautore e produttore inglese Labrinth e uscito in tutto il mondo venerdì scorso, venerdì 27 settembre. Il pezzo è il primo tassello del suo nuovo progetto solista, nato dalla necessità di esprimere una parte più personale e intima di sé; Claudio Bisio, al suo esordio letterario col romanzo “Il talento degli scomparsi”, in uscita martedì 8 ottobre;

E ancora: Monica Maggioni, nelle librerie con “Spettri. Abbiamo scelto di dimenticarli. Prima o poi torneranno perché sono la cattiva coscienza dell’Occidente”; l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli; Antonio Di Bella; l’editorialista de La Repubblica Massimo Giannini; Michele Serra; a un anno dai tragici eventi del 7 ottobre, il giornalista palestinese Sami Al-Ajrami, in libreria con “Le chiavi di casa. Un diario da Gaza”, scritto in collaborazione con Anna Lombardi, e Davide Lerner, autore del saggio “Il sentiero dei dieci. Una storia fra Israele e Gaza”. La new entry nel cast Edoardo Prati, giovane divulgatore letterario sui social; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; l’amatissima e attesissima Ornella Vanoni, in uscita il 18 ottobre col nuovo album “Diverse”.

Chiude la serata l’immancabile appuntamento di “Che tempo che fa – Il Tavolo” con Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli (Maurizio Ferrini), Francesco Paolantoni, Ubaldo Pantani, Simona Ventura e Diego Abatantuono e Max Giusti, entrambi da quest’anno nel cast. Ospiti: Cristiano Malgioglio; Tommaso Marini, campione mondiale ed europeo del fioretto maschile individuale e vincitore alle Olimpiadi di Parigi 2024 della medaglia d’argento nel fioretto maschile a squadre con i compagni Guillaume Bianchi, Filippo Macchi e Alessio Foconi. Torna al Tavolo anche Claudio Bisio.