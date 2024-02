Feltrinelli sale al 100% di Scuola Holden, Baricco cede le sue quote

Feltrinelli sale al 100% di Scuola Holden

Il gruppo Feltrinelli si prende il 100% della Scuola Holden. Come riporta Repubblica, la casa editrice ha annunciato di aver rilevato tutte le quote dell’istituto fondato 30 anni fa dallo scrittore torinese Alessandro Baricco.

Con l'operazione si rafforza e si completa il "Polo Education” di Feltrinelli, che ora si compone di due realtà pienamente integrate nelle strategie del gruppo: da un lato Scuola Holden, la prima scuola di scrittura e storytelling in Europa, che proprio quest'anno compie 30 anni; dall'altro Feltrinelli Education, piattaforma di formazione professionale e culturale con una vocazione sempre più vicina alle esigenze formative delle aziende.

La costituzione del nuovo Polo Feltrinelli Holden è stata affidata al vicepresidente del consiglio di amministrazione di Feltrinelli, Giuseppe Morici, mentre Alessandro Baricco mantiene il ruolo di preside di Scuola Holden e membro del consiglio di amministrazione a vita.