Ferpi, scoppia la bufera sulle elezioni: Vichi candidato unico, Nani escluso

L’esclusione di Nani, per una questione formale, rischia di rovinare l’occasione di rilancio dell’organizzazione dei comunicatori. Domani Sabato 2 luglio si terrà a Roma l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci Ferpi, la Federazione dei professionisti delle relazioni pubbliche che quest’anno sarà elettiva. Detto così sembra che si tratti di un evento istituzionale, formale e pacifico. Invece l’appuntamento rischia di trasformarsi in una sfida all’O.K. Corral tra diversi gruppi di professionisti che fanno parte della Federazione.

Ferpi è nata nel 1970 dalla fusione di due associazioni Fierp – Federazione Italiana Esperti Relazioni Pubbliche – e Firp – Federazione Italiana Relazioni Pubbliche, in un periodo di grandi cambiamenti che stavano attraversando i mondi della politica, del giornalismo e anche della comunicazione. La Ferpi conquista ruolo e autorevolezza, diventa un interlocutore istituzionale, ma la vita non è facile perché il numero degli associati è limitato e per sopravvivere è necessaria la partecipazione militante dei vertici.

La figura del presidente, anche se esiste una governance strutturata, è fondamentale per equilibrare i diversi punti di vista e interessi che popolano l’associazione, e per dare spinta e risorse all’organizzazione.

Ecco perché ogni cambio di governance, soprattutto negli anni di crisi del mercato della comunicazione e di spappolamento politico, suscita difficoltà e mal di pancia tra schieramenti che si sono separati, riconducibili, semplificando, a due filoni con da una parte i seguaci di Toni Muzi Falconi, anziano guru della categoria, fondatore della Ferpi, e della presidente uscente, la molto stimabile, Rosella Sobrero, con i loro sostenitori dislocati soprattutto a Roma, e in provincia, e dall’altra sull’Aventino, i top manager della comunicazione dei grandi gruppi e i titolari di agenzie di una certa importanza, presenti soprattutto a Milano.