Fedez e Ferragni, tornano le foto osé: "Esibizionisti. Andate su OnlyFans"

Chiara Ferragni e Fedez infiammano il web con scatti intimi come ai vecchi tempi

Chiara Ferragni e Fedez hanno trascorso questi ultimi giorni in montagna. L'influencer e il cantante, infatti, sono partiti insieme ad alcuni amici alla volta di Saint Moritz. Non per questo però hanno dimenticato di dare notizie della propria vacanza, per la gioia di tutti i social addicted. La coppia ha postato alcuni scatti molto "naturali" dall'hotel a cinque stelle in cui alloggia senza Leone e Vittoria, (rimasti con la tata). Forse per questo i Ferragnez si sono lasciati "particolarmente" andare con foto esplicitamente sensuali nei quali si immortalano avvinghiati l'uno all'altra mentre si baciano indossando solo slip e pantaloncini.

Le foto in questione hanno creato subito molte polemiche (ed enegagement) tra i follower e ovviamente anche tra i detrattori della coppia milanese: "Siete genitori, perché lo fate?", "Lo fate solo per esibizionismo", «A questo punto, mettetela su OnlyFans", mentre altri si limitano a dire "Neanche gli adolescenti postano queste foto...". Tra i vari commenti negativi sotto al loro post, molti fan hanno pensato "al futuro" rivolgendo la fatidica domanda a Chiara e Fedez: "Pronti per il terzo figlio?"

Fedez e Chirara Ferragni