Ferragni, l'abito rosso e il capodanno anticipato. Come nel film di Fantozzi

Ferragni, il video di capodanno. Festeggiamenti in casa e Fedez svela un dettaglio

Chiara Ferragni è tornata a farsi vedere sui social. Il primo video con l'influencer, dopo lo scandalo del Balocco gate, è stato postato da Fedez su Instagram, con l'avvertimento: "un po' in anticipo", infatti i festeggiamenti per il nuovo anno in casa Ferragnez sono arrivati prima della mezzanotte come nel celebre film di Fantozzi. Ma quello che conta è che la nota influencer ci ha rimesso la faccia dopo un lungo silenzio in seguito alle polemiche. Nel video diffuso dal marito Fedez, l’influencer indossa un abito rosso. Con lei ci sono pochi parenti e selezionatissimi amici. E soprattutto i figli, che con altri bambini vengono coinvolti in una sorta di Capodanno anticipato.

Quando sono le 21, come mostra la stessa Ferragni, Fedez fa partire il countdown e così in casa Ferragnez arriva il 2024 un po' prima del previsto. È uno spaccato di serenità quello mostrato da Fedez, con sua moglie che si mostra sorridente e apparentemente distaccata da tutte le polemiche scoppiate dopo il caso Balocco. Per la vicenda relativa al pandoro “Pink Christmas”, l’Antitrust ha inflitto una maxi multa per pratica commerciale scorretta a due società dell’imprenditrice cremonese, mentre dal punto di vista penale sono state aperte due inchieste, a Milano e a Cuneo. Da quando è iniziata l’ondata di polemiche, Ferragni è stata vista in pubblico soltanto una volta, il giorno della Vigilia di Natale, quando ha accompagnato i figli al Parco Sempione, a Milano. Ma sui social le polemiche non si sono spente, sotto il post migliaia di messaggi poco carini: "Siete falsi", "vergogna" e poca solidarietà.