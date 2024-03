Ferragni: dopo Fazio follower in fuga, "sei palesemente falsa, non ti credo"

Chiara Ferragni dopo Fazio: "Hai ancora la faccia tosta di parlare? Basta!". Pioggia di critiche

La puntata di "Che Tempo Che fa", condotta da Fabio Fazio con ospite Chiara Ferragni ha segnato il record in termini di ascolti per la trasmissione in onda sul Nove: quasi il 15% di share.

Sui social network, invece, le cose sono andate molto diversamente come dimostra l’analisi preparata da DeRev, società specializzata in strategia e comunicazione digitale. L’hashtag col nome di #ChiaraFerragni è comparso in 18.960 post su Twitter, ben al di sotto delle aspettative.

Anche l'altro social Tiktok ha dimostrato che le persone sono stufe dell'influencer: Chiara Ferragni non compare nei primi 100 fra i trend e gli hashtag dell'ultima settimana.

Ma cosa sta succedendo?

Gli effetti non sono positivi: dopo l'intervista andata in onda domenica scorsa, su Instangram l' imprenditrice ha riaperto i commenti a tutti gli utenti, ricevendo una pioggia di insulti.

Per la maggiore, le reactions sono state negative: "Non crederò mai a nulla di quello che dici", "Hai ancora la faccia tosta di parlare? Basta!", oppure "Sei palesemente falsa".

Insomma una scelta strategica e comunicativa che non ha convinto il pubblico ed ha allontanato ancora di più i brand.