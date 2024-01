Ferragni, per la prima volta niente Fashion Week di Parigi. Ma i follower...

Chiara Ferragni, i veri numeri sulla sua platea virtuale. Il dettaglio di questo mese nero

Chiara Ferragni salterà per la prima volta l'evento di moda dell'anno, la Fashion Week di Parigi. Prosegue il periodo nero dell'influencer travolta dal Balocco gate. Lei da un mese ha interrotto la decennale diretta social che fa della sua vita, ma anche dopo la multa dell’Agcom per la vicenda dei pandoro e della finta beneficenza non c’è stata (come inizialmente si pensava), una clamorosa fuga di seguaci. A non voler sapere più nulla di quel che fa o non fa - si legge su La Stampa - sono state "appena" 246mila persone, che nel suo caso valgono appena lo 0,8 per cento del pubblico della sua platea virtuale da quasi 30 milioni di follower. Il contestato e poco risolutivo video di scuse è stato il contenuto con il maggior numero di interazioni tra quelli pubblicati negli ultimi quattro mesi dell’anno scorso.

A essersi inceppato è il flusso costante di pubblicità, con un corto circuito senza precedenti: nell’ormai più che decennale presenza sui social come influencer, era successo giusto in occasione dei suoi parti e per non più di una manciata di ore. Quanto denaro ha perso, quanto può costarle un mese di social-silenzio? La società di consulenza digitale Sensemakers - prosegue La Stampa - si è presa la briga di monitorare un anno di post "branded content", che poi vuol dire tutto quel che è un prodotto editoriale ideato, realizzato e finanziato da un brand. Al netto del calo nel mese di agosto, la media dello scorso anno è di 53 diversi marchi pubblicizzati al mese per un totale di 175 post promozionali pubblicati solo nel 2023. Insomma, il marchio Ferragni nonostante tutto per ora regge. Si è inceppato solo il flusso pubblicitario, ma è difficile calcolare le perdite.