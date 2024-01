Regionali Sardegna, confermati i rumor di Affari: la Lega cede su Truzzu

La Lega cede e molla Christian Solinas, vista anche l'inchiesta giudiziaria sul governatore sardo uscente, e converge su Truzzo, sindaco di Cagliari



"Oggi si dovrebbe definire la cosa. Credo che alla fine, vista anche l'inistitenza di Fdi, il candidato sarà Truzzu. Credo eh, non è chiuso". Così il vicesegretario della Lega, Andrea Crippa, interpellato in Transatlantico sul braccio di ferro nel centrodestra per la scelta dei candidati alle regionali, a partire dalla Sardegna.

Confermato così quanto Affaritaliani.it scrive da due giorni. La Lega cede e molla Christian Solinas, vista anche l'inchiesta giudiziaria sul governatore sardo uscente, e converge su Truzzo, sindaco di Cagliari.



