Zalando, il portfolio di servizi per accelerare la digitalizzazione dei brand

Proprio l’accelerazione del successo della strategia di piattaforma di Zalando, a seguito di uno spostamento consistente della domanda dei consumatori verso l'offerta digitale nel corso del lockdown, ha indirizzato positivamente il forte sviluppo dell'azienda nel 2020, sulla scia di una forte performance registrata nel terzo trimestre.

“In questi mesi abbiamo osservato un’accelerazione nel passaggio da offline a online: per la moda, il momento di andare online è ora. Nonostante il difficile ambiente di trading dovuto al coronavirus, siamo fiduciosi di poter crescere a due cifre e con un chiaro profitto nel 2020. Allo stesso tempo offriamo un sostegno ai brand che stanno affrontando gli effetti della crisi dovuti a questo particolare momento storico che stiamo vivendo tramite dei servizi specifici come Partner Program. In questo modo continuiamo a rendere loro più facile raggiungere oltre 34 milioni di clienti in 17 mercati in Europa. I nostri partner crescono e guadagnano quote di mercato in un contesto economico difficile, costruendo il proprio business su Zalando. Ed insieme costruiamo lo Starting Point for Fashion” – commenta Riccardo Vola.

Zalando offre un portfolio di servizi per accelerare la digitalizzazione dei brand. Attraverso Partner Program, i brand sono in grado di integrare il loro stock direttamente su www.zalando.com. Allo stesso tempo i brand mantengono il controllo sull'assortimento, sui prezzi e sulla rappresentazione del marchio, mettendosi in contatto con oltre 34 milioni di clienti in 17 mercati in Europa. ZFS (Zalando Fulfillment Solutions) è invece un servizio che permette ai brand di accedere all’infrastruttura logistica e al know-how di Zalando. Zalando Marketing Services (ZMS) è l'unità di marketing a 360° di Zalando: al centro del suo business c'è un approccio di marketing olistico, basato sui dati, ed anche l'offerta di servizi di Influencer Marketing via Collabary.

Una strada che diventa ancora più importante se integrata al concetto di sostenibilità, intesa come bilanciamento della crescita economica con il tipo di impatto che l’azienda ha sulle persone e sull’ambiente.

“Per noi la sostenibilità è più importante che mai. Vogliamo permettere ai nostri clienti di fare scelte più sostenibili e incentivare i brand a produrre questo tipo di offerta. Il momento delicato che stiamo vivendo richiede che le aziende e i brand accelerino i propri progressi sulle iniziative di sostenibilità al fine di favorire un futuro migliore per le persone e il pianeta e per essere ancora più competitivi nel mercato una volta che si uscirà dalla pandemia” – conclude Vola.