Belve, Francesca Fagnani: "Sono narcisa, ma Mentana ha più ego di me. Matrimonio? Non ne abbiamo bisogno"

Francesca Fagnani torna con Belve, ecco le tutte le novità

Francesca Fagnani pronta a tornare in onda su Rai2 con "Belve", il programma "cult" di interviste che partirà con la nuova stagione (la quarta) martedì 19 novembre. Due dei tre ospiti della prima puntata sono Riccardo Scamarcio e Mara Venier.

Tornano i faccia a faccia di Francesca Fagnani in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca. Ospiti disposti a mettersi in gioco e a rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. Una formula vincente con tre ospiti a puntata. Oltre alle consuete interviste, tra le novità nomi della comicità italiana a rotazione. E non mancherà la sigla di chiusura con tutti i fuori onda, diventato ormai negli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico di "Belve".

Francesca Fagnani torna con "Belve", il programma cult di interviste virale anche sui social

Vero e proprio fenomeno virale, "Belve" è ormai uno dei programmi di maggior successo anche sui social: solo l'ultima stagione ha collezionato più di 2.9 milioni di interazioni e 28.4 milioni di visualizzazioni complessive di contenuti video su Instagram, X, Facebook e YouTube, segnando una crescita del 195% sull'edizione precedente, che aveva già segnato numeri da record.

Incredibile l'apprezzamento degli utenti di TikTok dove Belve è un vero e proprio caso con oltre 16.4 milioni di visualizzazioni e oltre 800K interazioni solo sui contenuti pubblicati dai canali ufficiali, a cui si aggiungono gli oltre 6.000 contenuti generati spontaneamente dalla nutrita e attivissima community di "Belve". Sulla piattaforma X, #Belve è entrato stabilmente in trend topic, posizionandosi sempre ai primi posti durante le messe in onda delle puntate. Il programma è prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia. Ideato e condotto da Francesca Fagnani. Scritto con Antonio Pascale, Giovanni Todescan, Andrea Punzo e Francesca Filiasi. Regia di Mauro Stancati. L'appuntamento con Belve è per il 19 novembre in prima serata su Rai2 per cinque puntate e sempre disponibile on demand su RaiPlay.

Francesca Fagnani e le nuove rivelazioni su Mentana: "Matrimonio? Non ne sentiamo il bisogno"

Francesca Fagnani è quindi pronta a tornare con "Belve" su Rai2. Tante le novità in parte annunciate, e in parte ancora "segrete". In un'intervista al Corriere della Sera rivela però alcune curiosità anche sulla sua personalità e vita privata. Sul primo punto spiega: “La bilancia non la guardo, ho lo stesso peso dal liceo. Invece lo specchio… ma non è un’ossessione, è semplicemente più forte di me. Se passo davanti a un motorino parcheggiato un’occhiata nello specchietto la do”. Sul compagno Enrico Mentana afferma invece: “In linea di massima non amo parlare della mia vita ma sono l’ultima che può dirlo: sono vittima di me stessa. Mi chieda però tutto quello che chiederebbe a Enrico”. “Chi ha più ego? È una bella lotta, ma mi sento di dire che vince lui, di misura”, racconta poi Fagnani. E sulle nozze invece la giornalista rivela di "non sentirne il bisogno".