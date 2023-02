Francesca Fagnani, da Belve a Sanremo. Che cosa faceva prima della televisione

Francesca Fagnani, dalle Belve su Rai 2 alla co-conduzione di Sanremo 2023. Ecco chi è la giornalista compagna di Enrico Mentana

Francesca Fagnani si prepara al suo primo Festival di Sanremo. La star di Belve, programma in onda su Rai 2, sarà la seconda co-conduttrice di Amadeus nella 73esima edizione del Festival. Ormai sulla cresta dell’onda televisiva da diversi anni, la Fagnani è diventata celebre con le sue inchieste, con tanto di interviste “pericolose”, al clan malavitoso degli Spada e dei Casamonica. Servizi, questi, che hanno indubbiamente messo in evidenza il carattere forte e determinato della giornalista romana.

Francesca Fagnani vs Luciano Casamonica. Lo scontro choc con il membro del clan mafioso

Francesca Fagnani, ecco cosa faceva prima di diventare famosa. Esordi e carriera

Partita nel lontano 2001 con un tirocinio nella sede Rai di New York, “nella Grande Mela” la giornalista ha potuto affinare le sue conoscenze e doti giornalistiche. Tornata nella sua Roma, Francesca Fagnani ha iniziato a lavorare in televisione molto presto.

Tra i primi programmi che ha condotto, “Il Prezzo”, la giornalista si è dedicata a intervistare diversi giovani finiti in carcere a seguito di reati legati alla criminalità organizzata. Ma fu proprio “Le Belve” a garantirle la popolarità. Ideato e realizzato nel 2018, la trasmissione è nata andando in onda su “Nove” per le prime tre stagioni. Poi, il passo avanti su Rai 2 avvenuto nel 2021.

Ma non è tutto. La giornalista, dal 2019, è anche opinionista del talk-show in onda su La7 “Non è l’Arena” e di “Quarta Repubblica”, in onda invece su Rete 4, dove si occupa principalmente di temi legati alla mafia all’interno della Capitale. Poi, il 30 novembre del 2021 la trasformazione in “Iena” nel programma “Le Iene per una sera” su Italia 1 insieme al conduttore televisivo Nicola Savino.

Francesca Fagnani e la storia d'amore con il collega Enrico Montana. Tra polemiche e figli. FOTO

La storia d’amore tra i due colleghi è iniziata nel 2013. E, agli esordi, suscitò non poche polemiche. Infatti, quando la relazione tra i due giornalisti uscì allo scoperto, Enrico Mentana, più grande di Francesca Fagnani di circa 20 anni, era ancora sposato con Michela Rocco di Torrepadula, con la quale ha avuto due figli. La Fagnani e Mentana non hanno figli, ma la giornalista ha sempre detto di andare molto d’accordo con quelli del compagno.