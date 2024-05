Francesca Fagnani, ospiti più difficili di Belve: "Mi disse 'ricordati che sono potente'"

Francesca Fagnani, gli ospiti più difficili di Belve: "Mi disse 'ricordati che sono potente'"

Francesca Fagnani è stata una delle stelle al Festival della Tv di Dogliano. La giornalista e conduttrice di Belve, reduce da una primavera record sul piano degli ascolti tv per il suo programma (e già tra i fans monta l'attesa per il ritorno con la nuova stagione), ha raccontato al pubblico qualche aneddoto sulla trasmissione cult di Rai2.

"Devo dire che quelli che fanno più richieste perché sono abituati peggio sono i politici. Un paio mi hanno dato la morte. Uno in particolare mi ha fatto tra messaggi e telefonate, le ho contate erano 54. Dal pomeriggio da quando questa persona è uscita fino alla messa in onda. Che cosa voleva? Ha fatto delle richieste, mi diceva ‘allora tagli questo e metti quest’altro. Ovviamente io non ho censurato o tagliato nulla. Quindi con me è stato proprio fiato sprecato. Però uno che ti dice questo significa che è una prassi. ha spiegato Francesca Fagnani.

"Un altro ancora mi scriveva ‘ti prego taglia questa cosa’. E ha anche aggiunto ‘ricordati che io sono ancora potente’. Sì, proprio questo mi è stato detto. Tutto questo ti dice di una prassi e lo ripeto", le parole della conduttrice di Belve.