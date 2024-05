Mentana e il contratto in scadenza con La7: "O rinnovo o il mio futuro è..."

Mentana e il contratto in scadenza con La7

“Non c’è la fila di gente che mi chiede ‘sei libero?’. Si è parlato tanto della Nove, vedrò l’amministratore delegato Araimo oggi per la prima volta. Mai avuto nessun contatto”, le parole di Enrico Mentana, direttore del Tg La7, al Festival della Tv di Dogliani (Cuneo).

“Con Rai e Mediaset ho contatti perché ci lavoro tantissimo. Ho lavorato benissimo a La7. Il 15 gennaio compio 70 anni, il mio futuro è ai giardinetti”, ha scherzato il re di Tg e maratone tv, che ha aggiunto: “O rinnovo, o vado ai giardinetti o se arriva il principe azzurro che mi offre mille miliardi e mi lascia libero ci faccio un pensiero”.

Enrico Mentana e il contratto in scadenza con La7, le parole di Urbano Cairo

"Enrico Mentana ha un contratto che scade a fine anno, dipende da lui”, aveva detto nei giorni scorsi Urbano Cairo ai giornalisti - sempre al Festival della Tv di Dogliani - che gli avevano chiesto lumi sulle voci di un possibile passaggio a Discovery da parte del direttore del Tg La7. “È con me da undici anni – aveva sottolineato il proprietario di La7 e il presidente di Rcs -. Ha fatto benissimo, c’è un bel rapporto. C’è tutta la possibilità di andare avanti insieme”.

Araimo (Discovery) su Tg Nove e Cnn in italiano grazie all'Intelligenza Artificiale

“Il gruppo ha in pancia anche Cnn, qualsiasi riflessione faremo nei prossimi anni, qualsiasi investimento in informazione dovrà essere fatta con Cnn e dovrà avere una sua sostenibilità”. Alessandro Araimo, managing director Sud-Europa Warner Bros. Discovery - intervenendo al festival della tv di Dogliani - ha fatto il punto su strategie e possibili investimenti del gruppo nelle news, magari con un tg. “Sappiamo che l’informazione e’ una di quelle attività su cui riuscire ad avere una sostenibilità economica non è scontato però penso che se dovessero esserci le condizioni e se riusciremo a dimostrare che c’è una sostenibilità economica sull’Italia non mi sento di escluderlo. Che sia un progetto immediato lo escluderei e che possa essere un progetto che parta autonomamente nel Nove lo escludo totalmente”. Una Cnn tradotta in italiano dall’IA? “L’intelligenza artificiale che stiamo sperimentando in tantissimi ambiti ha aspetti evolutivi rapidissimi che fanno sì che si possa fare qualsiasi cosa, per ora sono test ma non possiamo escludere che possa accadere”.