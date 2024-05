Giorgia Meloni punge La7: ecco le risposte di Mentana, Formigli e Urbano Cairo

Giorgia Meloni punge La7 nello spot elettorale per le Europee

"Cari telespettatori de La7...è da un po' che non ci si vede...". Comincia così il videomessaggio di Giorgia Meloni in onda sulle reti di Urbano Cairo. Si tratta di uno spot elettorale in vista delle consultazioni europee dell'8 e 9 giugno in cui la presidente del Consiglio punge La7 rivolgendosi ai telespettatori così: "Spero di trovarvi rincuorati per lo scampato pericolo della deriva autoritaria, del collasso dell'economia, dell'isolamento dell'Italia a livello internazionale. Perché mentre molti discutevano di questi fantasmi noi lavoravamo senza sosta, per migliorare le condizioni dell'Italia. Così oggi, pure in una situazione difficile, l'Italia è finalmente tornata a crescere più della media europea. E' cresciuto l'export, è sceso lo spread e la borsa italiana nel 2023 è stata la migliore in Europa. Ma soprattutto abbiamo toccato il tasso di occupazione più alto di sempre, aumentano i contratti stabili, aumenta l'occupazione femminile. Diminuisce il rischio della povertà e dopo 3 anni i salari sono tornati a crescere piu dell'inflazione. Ovviamente non ci accontentiamo perché c'è ancora moltissimo lavoro da fare ma intanto voi potete dire se questi risultati sono apprezzabili. Perché l'8 e 9 giugno non sono i salotti radical chic a parlare ma il popolo e quello del popolo da sempre è l'unico giudizio che ci interessa. Aiutateci a cambiare l'Italia e l'Europa. L'8 e 9 giugno date forza a Fratelli d'Italia".

Mentana risponde alla battuta della Meloni su La7 con un invito

"Accolgo con un sorriso la battuta sui telespettatori di La7: se sente la loro mancanza la premier potrà incontrarli nella sera più importante della campagna elettorale, l'ultima, venerdì 7 giugno alle 21.30, visto che è stata invitata come i leader delle altre principali liste". E' quello che ha detto Enrico Mentana, direttore del Tg La7, commentando il videomessaggio in cui la presidente del Consiglio parla con una vena di sarcasmo del pubblico dell'emittente.

Formigli: ‘Meloni insulta milioni di italiani che guardano La7’

“Quel che colpisce di questo video è il salto di qualità. Stavolta la Presidente del Consiglio non attacca i giornalisti di La7. Va oltre e sbeffeggia e insulta milioni di italiani che guardano la nostra rete. La premier di mezzo paese che dichiara guerra all’altra metà”. Lo scrive Corrado Formigli, giornalista e conduttore di Piazzapulita, a proposito dello spot della premier in vista delle elezioni europee in onda sull’emittente.

Urbano Cairo, 'non commento Meloni nel suo spazio autogestito’

“Ovviamente non commento ciò che un politico dice nel suo spazio autogestito su La7”. Lo dice all’ANSA Urbano Cairo, editore di La7, alla richiesta di un commento sulle parole della premier Meloni nel videomessaggio andato in onda all’interno di uno spazio redazionale che la rete ha messo a disposizione di tutti i leader.