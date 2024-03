Fuori dal Coro, ospiti stasera: nuova inchiesta sui "ladri di salute"

Fuori dal coro, ospiti stasera: nella puntata di oggi si parlerà di "ladri di salute", patrimonio immobiliare di Stato e proteste degli agricoltori

Questa sera 13 marzo 2024 andrà in onda in prima serata su Rete 4 una nuova puntata di Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento su politica, economia e società condotto da Mario Giordano. Il tema centrale di questa sera, sempre al grido di "Chi non urla è complice", saranno le colpe dei "ladri di salute", primi responsabili dei malfunzionamenti e delle lungaggini della Sanità italiana.

A seguire, un’inchiesta sulla gestione, da parte dello Stato, del proprio patrimonio immobiliare: dalle case dell’Inps, che si trovano in stato di semi-abbandono, alle proprietà sequestrate alla mafia, rioccupate da gruppi criminali. Nel corso della puntata, spazio alle rimostranze degli agricoltori, i cui terreni sono stati espropriati per fare spazio al green, e alla sparatoria di Frosinone, con un punto sul potere crescente dei clan albanesi.