Intesa Sanpaolo investe nella start-up innovativa 'The Blue Planet'

Intesa Sanpaolo punta su 'The Blue Planet', la start-up produttrice di Airlite: la pittura che purifica l'aria

Intesa Sanpaolo ha annunciato un importante investimento in The Blue Planet, una start-up innovativa che ha sviluppato Airlite, una pittura ecologica capace di trasformare i muri di case, uffici, ospedali e scuole in grandi purificatori d’aria naturali. L'investimento rappresenta circa il 18% del capitale della start-up. Airlite non si limita al settore delle pitture architettoniche, ma trova applicazione anche in coating funzionali per mercati specifici come la moda e l'automotive, con un forte impegno in ricerca e sviluppo. Questa pittura, 100% green, adatta per interni ed esterni, utilizza una tecnologia brevettata che sfrutta il principio fisico naturale per purificare l'aria, generando ioni negativi che neutralizzano le sostanze inquinanti come lo smog, migliorando così il benessere abitativo degli edifici.

La tecnologia Airlite consente di trasformare qualsiasi parete in un purificatore d'aria. Generando ioni negativi, elimina agenti inquinanti, muffe e cattivi odori, impedisce allo sporco di depositarsi sui muri e abbatte fino al 99% di virus e batteri. Questo meccanismo, basato sullo stesso principio fisico usato dalla natura per pulire l'aria, non solo migliora la qualità dell'aria interna, ma ha anche importanti implicazioni per la salute pubblica e il benessere generale.

Oltre a migliorare la qualità dell'aria, Airlite offre significativi benefici ambientali. Riduce le emissioni di CO2 legate al settore dell'edilizia fino all'80% rispetto ai prodotti tradizionali, contribuendo significativamente alla lotta contro il cambiamento climatico. Inoltre, quando applicata all’esterno, la pittura riflette la componente calda della luce solare, consentendo un risparmio energetico per il raffreddamento fino al 30%.

Con l'investimento di Intesa Sanpaolo, The Blue Planet potrà ampliare ulteriormente il proprio raggio d'azione, continuando a investire in ricerca e sviluppo per esplorare nuove applicazioni della tecnologia Airlite. Questo include la moda e l'automotive, due settori che possono beneficiare enormemente delle proprietà purificatrici e sostenibili della pittura. L'innovazione di Airlite rappresenta una rivoluzione verde nel settore delle pitture e delle costruzioni, con potenziali benefici che vanno oltre la semplice estetica, influenzando positivamente la salute pubblica e l'ambiente. Con il supporto di Intesa Sanpaolo, The Blue Planet è pronta a portare questa tecnologia rivoluzionaria a un pubblico ancora più ampio, promuovendo un futuro più sostenibile e salubre per tutti.