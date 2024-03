Fuori dal Coro, ospiti stasera: Giordano intervista la premier Giorgia Meloni

Fuori dal coro, ospiti stasera: nella puntata di oggi intervista alla premier Giorgia Meloni e un nuova puntata dell'inchiesta sui ladri di salute

Questa sera 27 marzo andrà in onda in prima serata su Rete 4 una nuova puntata di Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento su politica, economia e società condotto da Mario Giordano. Il tema centrale di questa sera, sempre al grido di "Chi non urla è complice", sarà l'intervista al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Nel corso della serata, spazio a un nuovo capitolo dell’inchiesta sui ladri di salute, con focus sui casi in cui le strutture pubbliche dovrebbero rimborsare i costi delle prestazioni sanitarie in libera professione sostenute dai cittadini.Inoltre, un’analisi su diversi esempi di radicalizzazione islamica in Italia, con il racconto di molte storie di mancata integrazione a discapito delle donne di fede musulmana.E ancora, un approfondimento sulla dipendenza dai social tra i più giovani.