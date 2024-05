Fuori dal Coro, ospiti stasera: nuovo capitolo dell'inchiesta sulla sanità

Fuori dal coro, ospiti stasera: nella puntata di oggi si parlerà di sistema sanitario nazionale, criminalità organizzata e la legge UK per la deportazione di migranti irregolari in Ruanda

Questa sera 15 maggio andrà in onda in prima serata su Rete 4 una nuova puntata di Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento su politica, economia e società condotto da Mario Giordano. Il tema centrale di questa sera, sempre al grido di "Chi non urla è complice", sarà un nuovo capitolo dell’inchiesta sul sistema sanitario nazionale: se da un lato diversi cittadini si trovano davanti a liste d’attesa molto lunghe, talvolta addirittura chiuse, dall’altro chi è costretto per questo motivo a rivolgersi alla sanità privata si vede spesso negato il rimborso da parte delle Asl.

A seguire, un reportage da Ostia e Acerra sull’annoso problema della criminalità organizzata di stampo mafioso. E ancora, un focus sulla gestione dei rimpatri con gli ultimi casi di cronaca, come quello del cittadino di origine marocchina, con a carico un procedimento di espulsione mai eseguito, che ha accoltellato un viceispettore nella stazione di Milano Lambrate pochi giorni fa.

Sempre sul tema immigrazione, viaggio in Gran Bretagna dove il Parlamento ha approvato una legge che permetterà nei prossimi mesi di deportare i migranti irregolari in Ruanda. Infine, non mancheranno tutti gli aggiornamenti sui ladri di case