Fuori dal Coro, ospiti stasera: focus sul tema della sicurezza e della mancata integrazione dei giovani di seconda generazione

Fuori dal coro, ospiti stasera: nella puntata di oggi si parlerà di sicurezza e integrazione con un approfondimento sui problemi dei giovani di seconda generazione

Questa sera 8 gennaio andrà in onda in prima serata su Rete 4 una nuova puntata di Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento su politica, economia e società condotto da Mario Giordano. Il tema centrale di questa sera, sempre al grido di "Chi non urla è complice", sarà un ampio approfondimento sui problemi di integrazione di alcuni giovani di seconda generazione con il resoconto dei diversi episodi di violenza tra Milano, Rimini e Monfalcone avvenuti nelle ultime settimane.

Inoltre, una pagina sull’omicidio di Bergamo, dove un 36enne gambiano addetto alla sicurezza di un supermercato è stato ucciso per futili motivi. E ancora, il preoccupante fenomeno delle baby gang, con un focus su Foggia che da recenti dati risulta essere la provincia meno sicura della Puglia.

Infine, non mancheranno gli aggiornamenti sui ladri di case.