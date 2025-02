Fuori dal Coro, ospiti stasera: dal problema sicurezza nelle città al pericolo degli "inquinanti eterni". Tutti i temi della puntata

Fuori dal coro, ospiti stasera: nella puntata di oggi si parlerà di sicurezza, Pfas e dei casi della moglie ripudiata dal marito con un divorzio islamico e del vigilante che ha ucciso un rapinatore a Roma

Questa sera 12 febbraio andrà in onda in prima serata su Rete 4 una nuova puntata di Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento su politica, economia e società condotto da Mario Giordano. Il tema centrale di questa sera, sempre al grido di "Chi non urla è complice", sarà quello della mancanza di sicurezza in alcuni quartieri delle città, teatro di spaccio di sostanze stupefacenti e di delinquenza, e a un approfondimento sugli episodi di violenza, sempre più frequenti, sui mezzi pubblici.



A seguire, un’inchiesta realizzata ad Ancona, dove una moglie ripudiata con un divorzio islamico richiesto dal marito in Bangladesh ha vinto il ricorso alla Corte d’Appello: l’atto registrato dal Comune dovrà ora essere cancellato.

E ancora, il caso del rapinatore ucciso in via Cassia a Roma da una guardia giurata; un focus sui gravi rischi per la salute derivati dalla contaminazione dei terreni da Pfas, sostanze chimiche artificiali ampiamente utilizzate ed estremamente persistenti nell’ambiente; la storia del truffatore trasformista “tuttofare” che, fingendosi esperto in diversi settori, chiedeva pagamenti anticipati per poi sparire nel nulla.

Non mancheranno tutti gli aggiornamenti sui ladri di case.