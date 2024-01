Gedi mette in vendita Repubblica? C'è anche una pista che porta a Vivendi

I francesi di Vivendi pensano a Repubblica

Non solo Angelucci. Sulle tracce di Repubblica, qualora davvero Gedi decidesse di vendere il quotidiano, ci sarebbe anche Vivendi. Lo riporta Il Giornale, secondo cui nello scontro per il vertice di Tim "circola l’indiscrezione secondo cui nelle more di un possibile negoziato con il governo italiano ci scappi anche l’acquisizione, da parte di Vivendi, del quotidiano Repubblica".

"Sebbene manchi una conferma ufficiale, è voce diffusa che da settimane più emissari di John Elkann stiano contattando potenziali compratori allo scopo di collocare un cespite che fino ad oggi ha procurato a Exor più danni (non solo economici) che consensi", spiega il Giornale. "E Vivendi, in cerca di argomenti che ne rafforzino la capacità negoziale in una partita che finora ha visto il governo italiano respingere le sue pretese su Tim, potrebbe essere per più ragioni il destinatario potenziale del quotidiano".

Al momento non ci sarebbero scambi concreti di documenti, ma interpellato dal Giornale un portavoce del gruppo parigino, richiesto di smentire o confermare l’indiscrezione, si è limitato a definirla un «non sense». "In ambienti romani la voce trova tuttavia credito crescente", sostiene sempre il Giornale, "soprattutto dopo la lettera inviata all’Antitrust europeo, il cui primo obiettivo è, guarda caso, accrescere la credibilità della protesta francese nella causa intentata presso il Tribunale di Milano che si discuterà ad aprile".