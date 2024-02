Giambruno il vero caporedattore. Collegato in cuffia "suggerisce" a Brindisi

Giambruno e la promozione mascherata. Così cerca di riprendersi il suo programma

Andrea Giambruno vuole tornare in video e riprendersi la conduzione di "Diario del giorno" su Rete4. Per questo da qualche settimana l'ex compagno di Meloni è diventato di fatto il vice dell'attuale conduttore, Giuseppe Brindisi. Si tratta di una promozione non formale, ma nei fatti è questo che sta accadendo. A Mediaset - riporta Il Fatto Quotidiano - si sono accorti che qualcosa sta cambiando. Secondo due fonti interne all’azienda a conoscenza della questione, Giambruno è tornato l’istrione di un tempo e soprattutto è diventato il vero caporedattore di Diario del Giorno, seppur dietro le quinte. il cambio di atteggiamento è avvenuto da metà gennaio, quando alla conduzione del talk pomeridiano di Rete 4 è arrivato Giuseppe Brindisi, tra i più importanti anchorman della rete che conduce anche il fortunato talk della domenica sera Zona Bianca. Quest’ultimo ha sostituito i due colleghi di Giambruno che ne avevano preso temporaneamente il posto dopo i fuori onda trasmessi da Striscia La Notizia, cioè Emanuela Boselli e Luigi Galluzzo.

Brindisi - prosegue Il Fatto - viene considerato un giornalista moderato dentro Mediaset –più di Paolo Del Debbio e di Mario Giordano – e aveva bisogno di una figura negli studi del Palatino (Roma) che potesse gestire il programma a tempo pieno. Così è stato scelto Giambruno: non è una promozione ma è lui che, in quanto ex conduttore, si occupa di scegliere temi, ospiti e posizioni da tenere per Diario del Giorno. Inoltre, mentre va in onda la trasmissione è anche l'unico collegato in cuffia che ha il diritto di comunicare con il conduttore Brindisi per dargli indicazioni sull'andamento del talk show. Un ruolo di prestigio perché viene considerato il vero "vice" del conduttore ma anche colui che è in grado di gestire le dinamiche del programma, le domande da fare e se ci sono notizie dell'ultima ora da rilanciare. "Si sta prendendo diverse licenze in più", dice una fonte interna all’azienda.