Salis, Salvini: "Se è colpevole non può fare la maestra". La replica del padre

Ilaria Salis, il padre: "Dichiarazioni lesive della sua reputazione per quanto riguarda il presunto assalto al chiosco della Lega a Monza"

Il padre di Ilaria Salis, Roberto, ha deciso di querelare il ministro Matteo Salvini.

La donna è accusata di aver aggredito due militanti neonazisti: "E' stata bloccata con un manganello e in compagnia di un estremista – ha ricordato il vicepremier –. In caso di condanna per violenze, a mio modo di vedere, l'opportunità che entri in classe per educare e crescere bambini è nulla".

Dichiarazioni a cui il padre dell’attivista, come riporta la Repubblica, aveva inizialmente risposto in modo secco: “Non ho tempo per queste cose. Io auguro alla figlia di avere un decimo dei valori etici della mia".

Ma adesso le cose sembrano cambiare: "Ci faremo dare opportuna procura da Ilaria perché, a seguito delle dichiarazioni lesive della sua reputazione per quanto riguarda il presunto assalto al chiosco della Lega a Monza, abbiamo deciso di querelare Matteo Salvini per diffamazione": ha annunciato il padre della 39enne.

Il riferimento è agli eventi del 2017, quando un gruppo di membri di un centro sociale aveva assalito un gazebo della Lega, fatti per cui Salis era stata assolta da ogni accusa.

La querela non si ferma a Salvini, anche Sallusti e Brindisi

La famiglia ha deciso di querelare anche Giuseppe Brindisi e Alessandro Sallusti per diffamazione", fa sapere la famiglia.

Nel corso della trasmissione, Alessandro Sallusti, direttore de il Giornale, aveva parlato delle manifestazioni a Budapest dicendo che “il gruppo con il quale la ragazza era lì non è un gruppo di boy scout, ma era stato più volte accusato di azioni terroristiche”.

Il padre alterato aveva subito ribattuto: “Se lui continua a parlare, io chiudo”, aggiungendo “qui si sta cercando di fare una shitstorm, che è una cosa vergognosa, da esseri ignobili”. Prima di abbandonare la diretta aveva poi minacciato querela: “Chi fa queste cose dovrebbe essere radiato dall’albo dei giornalisti”.

"Dopo la vergognosa imboscata subita ieri dal padre di Ilaria Salis durante la trasmissione Diario del Giorno su Rete4 ad opera di Brindisi e Sallusti, la famiglia comunica che sospende qualsiasi comunicazione con la stampa in attesa di stabilire se procedere con alcune testate selezionate o se terminare del tutto le comunicazioni mediatiche” si legge in un post su Facebook.

Nella nota si continua: "Tutti gli atteggiamenti diffamatori saranno denunciati al più presto!”.

L'incontro in carcere

Dopo aver incontrato la figlia nel carcere di massima sicurezza di Budapest in cui è rinchiusa da 11 mesi, Roberto Salis è tornato ieri sera in Italia, atterrando all'aeroporto bergamasco di Orio al Serio con un volo Ryanair. Nel corso dell’ultima udienza “Ilaria era abbastanza in difficoltà, emotivamente molto trascinata. Le girava un po' la testa", ha raccontato il padre.

“Ieri invece l’ho vista più tranquilla, più bella, com’è mia figlia”. Anche perché dopo il clamore sollevato “c’è stato un lieve beneficio per me e per le altre detenute”, gli aveva detto Ilaria, tanto che adesso per tutte è diventata “Giovanna D’Arco”.

Tajani: "Ilaria non è un caso politico"

E in merito alle dichiarazioni di Salvini, Tajani ha raccomandato: “Non trasformare una vicenda giudiziaria in un caso politico”.